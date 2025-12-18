ЗАРЕЖДАНЕ...
Петрич ще има три нови спортни обекта в три различни училища
Работата продължава с монтиране на металната конструкция на новата придобивка. След това ще бъдат монтирани панелите и покривът.
Напредва и изпълнението на проекта за физкултурен салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, село Кавракирово. Там е напълно готова металната конструкция, монтирани са панелите, изградени са водопровод и канализация. В момента се работи по инсталациите за отопление, вентилация и климатизация, правят се преградните стени за обособяване на отделни помещения.
Завършен е цялостният ремонт на физкултурния салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ в село Марикостиново. Остава единствено новото оборудване.
И за трите спортни обекта Община Петрич съфинансира изпълнението на проектите, които бяха спечелени по програма на МОН.
