Изключително сериозна строителна дейност, включваща и изграждането на подпорни стени, беше извършена, за да се подготви теренът, върху който да се изгради физкултурният салон към ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров“ – Петрич.Работата продължава с монтиране на металната конструкция на новата придобивка. След това ще бъдат монтирани панелите и покривът.Напредва и изпълнението на проекта за физкултурен салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, село Кавракирово. Там е напълно готова металната конструкция, монтирани са панелите, изградени са водопровод и канализация. В момента се работи по инсталациите за отопление, вентилация и климатизация, правят се преградните стени за обособяване на отделни помещения.Завършен е цялостният ремонт на физкултурния салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ в село Марикостиново. Остава единствено новото оборудване.И за трите спортни обекта Община Петрич съфинансира изпълнението на проектите, които бяха спечелени по програма на МОН.