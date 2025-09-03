ЗАРЕЖДАНЕ...
|Петрич ще има състезател на Европейското първенство по бокс
Шампионатът ще се проведе от 30 септември до 9 октомври.
Вицеевропейският и многократен републикански шампион по бокс Стоян Петров си извоюва място да защити честта на България на предстоящото Европейско първенство. Той ще бъде един от десетте състезатели, които ще представят страната ни.
Шампионът живее, учи и тренира в с. Първомай. Стоян беше посрещнат заедно с треньора си Кирил Гюрджеклиев от кмета Димитър Бръчков символично на "Царя“.
Община Петрич подкрепи преди Европейското първенство Стоян Петров и ще продължи и в бъдеще да оказва съдействие на шампиона!
