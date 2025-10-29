ЗАРЕЖДАНЕ...
|Петрич се поклони пред делото на освободителите
Тази музикално-поетична програма беше с надслов "Огньовете на паметта – път към свободата“, подготвена и представена от ученици на Трето основно училище "Гоце Делчев“.
В поздравителните си думи за 113 години свободен Петрич зам.-кметът Борислав Коларов подчерта, че нищо не ни е дадено даром и трябва да помним уроците на историята.
"Нека всеки един от нас с несломим дух да брани правото да се зове петричанин. Нека да отстояваме и да издигаме името на родния ни град като символ на патриотизъм!“, каза още зам.-кметът.
Поздравителен адрес за 113 години от освобождението на Петрич беше получен и от областния управител Георги Динев.
В празничната програма се включи и Трето бригадно командване – Благоевград.
Цветя и венци бяха положени на паметника на кап. Никола Парапанов.
