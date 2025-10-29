Новини
Петрич се поклони пред делото на освободителите
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:37
©
Жителите на Петрич отдадоха заслужена признателност към делото и смелостта на онези, които воюваха за свободата. Пред паметника на кап. Никола Парапанов, който обявява Петрич за свободен град преди 113 години, прозвучаха най-топлите думи, идващи от сърцето, разказващи за героизма и вдъхновението, което ще бъде Петрич за всяко следващо поколение.

Тази музикално-поетична програма беше с надслов "Огньовете на паметта – път към свободата“, подготвена и представена от ученици на Трето основно училище "Гоце Делчев“.

В поздравителните си думи за 113 години свободен Петрич зам.-кметът Борислав Коларов подчерта, че нищо не ни е дадено даром и трябва да помним уроците на историята.

"Нека всеки един от нас с несломим дух да брани правото да се зове петричанин. Нека да отстояваме и да издигаме името на родния ни град като символ на патриотизъм!“, каза още зам.-кметът.

Поздравителен адрес за 113 години от освобождението на Петрич беше получен и от областния управител Георги Динев.

В празничната програма се включи и Трето бригадно командване – Благоевград.

Цветя и венци бяха положени на паметника на кап. Никола Парапанов.






