Петрич се поклони пред делото на освободителите

© Жителите на Петрич отдадоха заслужена признателност към делото и смелостта на онези, които воюваха за свободата. Пред паметника на кап. Никола Парапанов, който обявява Петрич за свободен град преди 113 години, прозвучаха най-топлите думи, идващи от сърцето, разказващи за героизма и вдъхновението, което ще бъде Петрич за всяко следващо поколение.



Тази музикално-поетична програма беше с надслов "Огньовете на паметта – път към свободата“, подготвена и представена от ученици на Трето основно училище "Гоце Делчев“.



В поздравителните си думи за 113 години свободен Петрич зам.-кметът Борислав Коларов подчерта, че нищо не ни е дадено даром и трябва да помним уроците на историята.



"Нека всеки един от нас с несломим дух да брани правото да се зове петричанин. Нека да отстояваме и да издигаме името на родния ни град като символ на патриотизъм!“, каза още зам.-кметът.



Поздравителен адрес за 113 години от освобождението на Петрич беше получен и от областния управител Георги Динев.



В празничната програма се включи и Трето бригадно командване – Благоевград.



Цветя и венци бяха положени на паметника на кап. Никола Парапанов.