Петрич посреща малките ученици в обновената сграда на IV ОУ "Христо Смирненски"

© Кметът Димитър Бръчков посети IV ОУ "Христо Смирненски“, в което продължава изпълнението на проекта за цялостно обновяване, енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда. Кметът разговаря с новия директор Елена Димитрова и провери готовността, предвид мащабния проект, за откриването на новата учебна година.



За децата от подготвителната група и учениците от начален етап, които са 325, тя ще започне в ремонтираната сграда – на втория етаж, където работата е приключена, класните стаи са напълно завършени и обзаведени.



Ще бъдат използвани също класните стаи в пристройката.



"Учениците на IV ОУ "Христо Смирненски“ от прогимназиален етап ще се обучават в СУ "Никола Вапцаров“. Това е уточнено. През месец октомври те също ще се върнат в обновената си училищна сграда. Не става въпрос за голям период от време, което е най-радващото в случая. Имaйки предвид мащабността на този проект – успяхме“, коментира временното решение кметът Димитър Бръчков.



Обновява се и дворното пространство – предвидено е преасфалтиране на спортните игрища, монтиране на нови спортни съоръжения и ограда.



Училището ще има три игрища – футболно, баскетболно и едно мултифункционално.



Проектът за училище "Христо Смирненски“ се осъществява по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура "Модернизация на образователната среда“.