При голяма тържественост Петрич отново отличи успехите на спортисти, отбори и треньори.Церемонията "Спортист на годината“ отново засвидетелства уважение към труда, постоянството и постиженията на състезателите и треньорите. В четири възрастови категории бяха разделени номинираните спортисти, връчени бяха по традиция приз "Отбор на годината“ и приз "Треньор на годината“. И тази година публиката имаше възможност да гласува онлайн и да избере свои победители в отделните категории.СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА – деца до 12 годиниI място Слави Георгиев – клуб по тенис "Некст Джен“II място Марио Марков – СК по борба "Беласица – Петрич 2021“III място Даниела Динева – СКХГ "Бела спорт“СПОРТИСТ НА ПУБЛИКАТА - Слави Георгиев – СК "Некст Джен“СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА – момичета и момчета 13 -15 годиниI място Атанас Костадинов – СК по борба "Беласица – Петрич 2021“II място Живка Стоянова – СКХГ "Бела спорт“III място Васил Бараков – СК по бокс "Лъвовете“СПОРТИСТ НА ПУБЛИКАТА – Бейнур Исинов – СК "Го До“СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА – юноши и девойкиI място Стоян Петров – Боксов клуб "Огражден“II място Иван Божинов – СКТМ "Динамик“III място Мария Трайкова – СКЛА "Звездите“СПОРТИСТ НА ПУБЛИКАТА – Иван Точев – СК "Го До“СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА – мъже и жениI място Живка Кирова – СК "Киокушин 1994“II място Даниел Малчев – СК по билярд "Бо и Бо“III място Борислав Рупанов – футболСПОРТИСТ НА ПУБЛИКАТА – Антоан Гогов – СК "Деспот“Призът "Треньор на годината“ беше връчен на Димитър Киров – СК "Киокушин 1994“Приз "Отбор на годината“ за СКЛА "Звездите“ с треньор Анита ЯнкуловаГласувалите онлайн определиха още две награди:Отбор на публиката – ОХК "Беласица“Треньор на публиката – Георги Караколев – СК по бокс "Лъвовете“Връчени бяха и две специални отличия – приз "Олимпиецът на Петрич за 2025 година“ заслужи Елена Узунова от СКЛА "Звездите“, а плакет "За популяризиране и развитие на женския футбол в община Петрич“ заслужи Лиляна Костова – треньор на отбор на момичетата към ОФК "Беласица“.Наградиха и спортистите по Наредбата за спорта, приета с решение на Общински съвет.Кметът на общината Димитър Бръчков поздрави всички спортисти и техните треньори за постигнатото през 2025 година и отбеляза, че Общината ще продължи да ги подкрепя. Кметът открои и огромното значение за развитието на подрастващите, което има спортът. Затова ангажиментът за осигуряването на добри условия в община Петрич ще остане приоритет. "Спортът създава личности, които много често променят света. Благодаря на треньорите за мотивацията, благодаря на родителите за подкрепата“, допълни кметът Димитър Бръчков. Церемонията "Спортист на годината“ уважи ректорът на НСА проф. Красимир Петков, който поздрави Петрич и хората на спорта.Присъстваха също д-р Ивайло Здравков – зам. – предс. на Асоциация за развитие на българския спорт и нашият съгражданин и спортен радетел д-р Христо Мазнейков. Петрич посрещна и Красимир Кръстанов – световен и двукратен европейски шампион по кикбокс.За художествената част се погрижиха възпитаници на ЦПЛР ОДК – Петрич, НЧ "Братя Миладинови – 1914“ и ВС "Сгушена звездица“.Церемонията започна с минута мълчание в памет на Борислав Тренчев – учител по ФВС, спортен журналист, треньор в ДЮШ към ОФК "Беласица“ и част от екипа, който в продължение на години организира церемонията "Спортист на годината“! Посмъртно г-н Тренчев беше удостоен с плакет "За принос и личен пример в спорта“. Той беше връчен от кмета Димитър Бръчков на семейството.