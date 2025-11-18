Състезателката на СК по лека атлетика "Звездите“ – Петрич, Елена Узунова, която е и държавен шампион по хвърляне на копие, заминава за участие в Олимпиадата за хора със слухов дефицит – ДЕФЛИМПИКС, която се провежда в Япония.Златното момиче на Петрич се срещна преди тръгване с кмета на общината Димитър Бръчков. Разговорът се проведе по покана на градоначалника, отправена към Елена и нейния личен треньор Анита Янкулова.Кметът подари на състезателката икона на св. Георги Победоносец, клубно шалче на ОФК "Беласица“ и знаме на Петрич.Пожела Елена отново да покаже силния си дух в сериозната надпревара, която предстои, и открои важната подкрепа на треньора Анита Янкулова.Миналата година Елена спечели бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика в дисциплина хвърляне на копие при жените в гр. Тайпе, Тайван.Елена Узунова получи приз "Спортист на 2023 година“ за община Петрич.