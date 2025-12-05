Около 15:35 часа на 04 декември на пътя между селата Блатска и Абланица е станала катастрофа, при която микробус, управляван от 18-годишен младеж от село Вълкосел, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост на десен завой е излязъл в ляво от пътното платно и се е блъснал в електрически стълб.В резултат на инцидента, водачът и 17-годишен пътник в автомобила са пострадали с разкъсно-контузни рани на главата, 18-годишен пътник е с луксация на тазобедрената става, 18-годишен пътник е с фрактура на раменна кост, а останалите четирима пътници са с натъртвания.На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.