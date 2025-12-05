ЗАРЕЖДАНЕ...
Петимата са пострадали при тежка катастрофа между Блатска и Абланица
©
В резултат на инцидента, водачът и 17-годишен пътник в автомобила са пострадали с разкъсно-контузни рани на главата, 18-годишен пътник е с луксация на тазобедрената става, 18-годишен пътник е с фрактура на раменна кост, а останалите четирима пътници са с натъртвания.
На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
Още по темата
/
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
19.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нов храм отвори врати в Сапарева баня
17:45 / 04.12.2025
Признание за олимпийски медалист от Кюстендил
17:43 / 04.12.2025
Регионалната библиотека в Кюстендил с проект за нови книги
13:37 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.