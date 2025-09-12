Петима задържани при акция срещу наркотиците в Петрич

© На 11 септември 2025 г. в Петрич са задържани петима мъже на възраст 33, 43, 44 и двама на по 46 години при специализирана полицейска операция по линия на противодействие на държането и разпространението на наркотични вещества.



В района на ул. "Струма“ криминалисти от ОДМВР-Благоевград и РУ-Петрич извършили проверка на 33-годишен местен жител, у когото е намерено полиетиленово пликче с около 0,37 грама хероин. На паркинг на ул. "Цар Борис III“ е спрян 44-годишен мъж, държащ 0,32 грама хероин. В друг район на града – ул. "Христо Чернопеев“, у 43-годишен е открито пликче със същото количество от наркотика.



В жилище, обитавано от един от 46-годишните петричани, е намерена опаковка с около 0,37 грама канабис.



На ул. "Ильо Войвода“ е спрян лек автомобил, управляван от втория 46-годишен. У него е открита чанта с голяма парична сума. При претърсване на жилището му в града са иззети около 52 грама хероин и 37,31 грама амфетамин.



От паркирани в близост до адреса автомобили са иззети допълнителни количества наркотични вещества – от товарен автомобил около 200 грама сух канабис, а от лек автомобил – около 10 грама сух канабис и 8 грама амфетамин.



За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Благоевград. Работата по разследването продължава.