ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Петима задържани при акция срещу наркотиците в Петрич
В района на ул. "Струма“ криминалисти от ОДМВР-Благоевград и РУ-Петрич извършили проверка на 33-годишен местен жител, у когото е намерено полиетиленово пликче с около 0,37 грама хероин. На паркинг на ул. "Цар Борис III“ е спрян 44-годишен мъж, държащ 0,32 грама хероин. В друг район на града – ул. "Христо Чернопеев“, у 43-годишен е открито пликче със същото количество от наркотика.
В жилище, обитавано от един от 46-годишните петричани, е намерена опаковка с около 0,37 грама канабис.
На ул. "Ильо Войвода“ е спрян лек автомобил, управляван от втория 46-годишен. У него е открита чанта с голяма парична сума. При претърсване на жилището му в града са иззети около 52 грама хероин и 37,31 грама амфетамин.
От паркирани в близост до адреса автомобили са иззети допълнителни количества наркотични вещества – от товарен автомобил около 200 грама сух канабис, а от лек автомобил – около 10 грама сух канабис и 8 грама амфетамин.
За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Благоевград. Работата по разследването продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: