Пешеходец загина при инцидент на Главен път Е-79 в Кресна
По информация от Областна дирекция на МВР - Благоевград около 07:00 часа е получен сигнал за инцидента. Първоначалните данни сочат, че лек автомобил с 34-годишен водач е блъснал 48-годишен пешеходец, който е пресичал пътното платно на необозначено за целта място.
Пешеходецът е починал на място.На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.
За случая е уведомена компетентната прокуратура.
