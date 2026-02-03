Тежък пътен ицндент е станал в района на Главен път Е-79 в района на бензиностанция в град Кресна.По информация от Областна дирекция на МВР - Благоевград около 07:00 часа е получен сигнал за инцидента. Първоначалните данни сочат, че лек автомобил с 34-годишен водач е блъснал 48-годишен пешеходец, който е пресичал пътното платно на необозначено за целта място.Пешеходецът е починал на място.На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.За случая е уведомена компетентната прокуратура.