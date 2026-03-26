На 25 март около 10:00 часа на улица "Рила“ в град Сандански, лек автомобил с 51-годишен водач от село Склаве, заобикаляйки престояващ в дясно на пътя лек автомобил, е блъснал с предната си дясна част 87-годишен мъж от град Сандански, който пресичал пътното платно.На пешеходецът е извършен медицински преглед във ФСМП-Сандански, като не са констатирани травми.