Кюстендилското село Горна Гращица беше домакин на първото издание на фолклорния фестивал на изворната вода – "Сините извори", предаде "Фокус". Началото беше поставено пред селската чешма, известна със своите пет чучура, от които тече чиста и студена вода дори и в най-голямата суша.



Водосветът беше извършен от Негово Преосвещенство Велбъждския епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия, в съслужение с отци от околията.



"Горна Гращица е много старо село. Съществува още през Античността. За това говорят и находките, представени в археологическата изложба на нашето читалище. Тук е имало между 14 и 17 извора, а най-големият извор, каптиран от 10 други извора, се намира в местността Извора, където хората са обявили това място, че е със светена вода и лекува проблеми с очите. Водата тук е варовита, има антисептично действие. Интересно за селото е това, че в местността Селище са намерени водопроводни тръби от Античността“, разказа етнологът доц. д-р Екатерина Керемидарска. Тя е председател на читалище "Светило – 1919“, село Горна Гращица.



Тя допълни, че покрай селото преминава и римски път – Стоби - Пауталия – Сердика. Местността с този път край Горна Гращица е наречена Калдъръма и там все още могат да се видят камъни от този стар път.



Фестивалът беше открит с песен за изворната вода, изпълнена от солистката на фолклорната формация "Струмски полъх“ към читалище "Братство“ – Радка Радева. Последваха изпълнения на местната група за автентичен фолклор, а след това и участие на гостуващи фолклорни и танцови състави от общините Кюстендил, Дупница и Петрич. Участниците получиха специални грамоти.



Гостите бяха поздравени от кмета на населеното място Кирил Кирилов. "Всички знаете, че в нашето село има множество карстови извори, които никога няма да пресъхнат. Поздравявам всички присъстващи и да ни бъде честит празника“, каза Кирил Кирилов.