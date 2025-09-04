"Пенсиите в евро" стартира от Дупница

© Фокус Архив От Дупница ще бъде дадено началото на националната информационна кампания "Пенсиите в евро“, предаде "Фокус“. Кампанията е организирана съвместно от Омбудсмана на Република България и Националния осигурителен институт. Началото ще бъде дадено на 19 септември от 10.00 часа в сградата на Общината.



Инициативата предвижда съвместни приемни и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.



По време на тези срещи ще се раздават и брошури с образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи.



Всички присъстващи ще получат информационни материали и ще имат възможност да зададат въпроси към експертите.