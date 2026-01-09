Сподели close
Образувано е досъдебно производство за прокарване на фалшива банкнота в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. По случая с неистинските парични средства работи Районното управление в Кюстендил.

Сигналът е подаден от 27-годишен жител на града, който е предоставил банкнота от 100 евро, получена като изплащане на печалба от хазартна игра в игрална зала.

По случая са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Уведомена е Районната прокуратура, като работата по разследването продължава.