Образувано е досъдебно производство за прокарване на фалшива банкнота в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. По случая с неистинските парични средства работи Районното управление в Кюстендил.Сигналът е подаден от 27-годишен жител на града, който е предоставил банкнота от 100 евро, получена като изплащане на печалба от хазартна игра в игрална зала.По случая са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Уведомена е Районната прокуратура, като работата по разследването продължава.