Печалба от хазарт се оказа с фалшиво евро в Кюстендил
Сигналът е подаден от 27-годишен жител на града, който е предоставил банкнота от 100 евро, получена като изплащане на печалба от хазартна игра в игрална зала.
По случая са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Уведомена е Районната прокуратура, като работата по разследването продължава.
