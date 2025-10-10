Новини
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пазителите на времето с признание в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 20:05
© Фокус
виж галерията
В Кюстендил тържествено беше отбелязан професионалният празник на българския архивист, предаде репортер на "Фокус“. Събитието се състоя в залата на Възрожденското училище, където се събраха хора от различни възрасти, обединени от интереса и любовта си към архивното дело.

Гостите бяха приветствани от началника на Държавен архив – Кюстендил, Албена Георгиева, която припомни историята и развитието на архивната дейност в страната. Тя отбеляза, че на 10 октомври 1951 година е създаден Държавният архивен фонд на България и архивното управление, поставяйки основите на изграждането на архивна мрежа в цялата страна. Кюстендилският архив е организиран през януари 1963 година.

"В наши дни, стъпили на солидната основа и наследство на първите архивисти, ние продължаваме да надграждаме и да работим за формирането на националния архивен фонд на Република България. Осигуряваме с документална информация управлението на държавата, развитието на науката и културата, защитата на правата и на законните интереси на гражданите“, подчерта Албена Георгиева.

В рамките на събитието беше открита и изложбата "Съкровищата на държавните архиви“, подредена в залата на първото училище в Кюстендил. Тя представя емблематични документи – светини за българската държава и история. Всеки архив в страната е представен с едно табло.

Сред най-интересните експонати от Кюстендилския архив са снимки на Гоце Делчев от 1900 година, на художника Владимир Димитров – Майстора с мъже от село Шишковци от 1936 година, както и на генерал-лейтенант Николай Савойски – първия военен комендант на Кюстендил от 1925 година. Изложбата включва и ценна фотография на депутация от Кюстендилския район, посетила Пловдивското изложение през 1892 година, както и протокол от заседание на Градския общински съвет от 1891 година с решение за назначаване на Либур Байер за градски архитект.

От името на Държавен архив – Враца беше показано табло със снимка на Врачанските съзаклятници в Рилския манастир от 1872 година и част от дневника на чети на ВМОРО, заминаващи за Македония от Кюстендилския граничен пункт през 1903 година.

По време на събитието началникът на архива Албена Георгиева връчи грамота с благодарност на Виолета Атанасова, председател на женското дружество "Майчина любов“. В началото на годината Атанасова е предала в архива ценни документи, свързани с дейността на възстановеното дружество, наследник на създаденото през 1873 година.

"Съприкосновението ми с Държавен архив – Кюстендил за мен винаги е много вълнуващо. Давам си сметка за стойността, за значимостта на това, което правите. Пожелавам ви да имате енергията и да събирате страница по страница, снимка по снимка, буква по буква това, което може да се съхрани, което са оставили поколенията преди нас и това, което може да съхрани паметта за тях и общата ни памет“, каза Атанасова.

По случай празника архивистите получиха и поздравителен адрес от областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев.

Събитието утвърди значението на архивното дело като пазител на историческата памет и мост между миналото и бъдещето на България.







