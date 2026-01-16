На 24 януари представителна група от Банско ще се включи в юбилейния 60-и Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва“ – Перник 2026 – едно от най-мащабните зимни събития в Европа, с участие на над 13 000 изпълнители.Фестивалът е възможност автентичният дух на Банско да бъде представен чрез народни носии и впечатляващи кукерски костюми, в конкуренция с групи от България и чужбина.Община Банско осигурява организация за пътуване на участниците за събитието на 24 януари (събота). Желаещите да се включат могат да заявят участие до 22 януари (четвъртък).Банско ще покаже богатството на своите традиции на сцената в Перник, където маскарадните игри събират участници и публика от цял свят.