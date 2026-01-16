ЗАРЕЖДАНЕ...
Пазителите на традициите в Банско ще участват на международния фестивал "Сурва" – Перник 2026
Фестивалът е възможност автентичният дух на Банско да бъде представен чрез народни носии и впечатляващи кукерски костюми, в конкуренция с групи от България и чужбина.
Община Банско осигурява организация за пътуване на участниците за събитието на 24 януари (събота). Желаещите да се включат могат да заявят участие до 22 януари (четвъртък).
Банско ще покаже богатството на своите традиции на сцената в Перник, където маскарадните игри събират участници и публика от цял свят.
