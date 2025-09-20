Пазителите на историята отварят врати в Кюстендил

© Blagoevgrad24.bg Архив През 2025 година за 27-ми пореден път се провеждат Европейските дни на наследството, в които всяка година през месец септември се включват милиони хора от почти всички европейски държави. Кюстендил също се включва в отбелязването на тези дни, предаде Blagoevgrad24.bg. Тази година Европейските дни на наследството са под мотото "Архитектурно наследство“.



Във връзка с инициативата и предстоящия празник, свързан с Обявяване на независимостта на България, музейните обекти в Кюстендил ще бъдат отворени за безплатно посещение на 20, 21 и 22 септември.



Археологическа зала "Асклепий" и зала "Стримон" ще приема посетители през всички посочени дни, а къща музей "Димитър Пешев“ и музеен комплекс "Свети Георги“ ще бъдат отворени на 21 и 21 септември. На 20 септември могат да бъдат разгледани и музейните къщи "Ильо Войвода“ и "Емфиеджиева къща“.



По повод Европейските дни на наследството е подредена и постерната изложба на музея във фоайето на Общински театър Кюстендил. Тя е на тема "Средновековни графити от църквата Св. Георги", с автор гл. ас. д-р Явор Митов.



Изложбата представя едно слабо познато културно-историческо богатство, каквито са графитите по живописта на средновековния храм. По стенописите от втория живописен слой от края на XI в., разположени по стълбовете в наоса, са открити над 220 такива. Графитите са датирани от XII – XIII в.



Те са оставяни както от местното население на тогавашния Велбъжд така и от пътешественици, посетили храма през Средновековието.



Срещат се изображения на конници, хора, животни, кръстове, слънчеви и схематични изображения, знаци, кораби, средновековни оръжия и мн. др. Тези графити са своеобразно огледало за живота, бита и вярванията на хората през Средните векове в земите на Велбъжд (дн. Кюстендил).