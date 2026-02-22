Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил ще посети Кюстендил, предаде ФОКУС.

Главата на Българската православна църква ще бъде посрещнат в 8:45 часа в храм "Успение Богородично“. Преди това в църквата ще бъде отслужена утреня, а от 9:00 часа ще започне патриаршеска света литургия, възглавена от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В храм "Успение Богородично“ е изложена за поклонение икона с частица от светите мощи на свети Гавриил Ургебадзе. Светинята ще остане в църквата през целия ден.