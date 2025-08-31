ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Патриаршеския света литургия в Бобошево
Литургията, посветена на празника Полагане честния пояс на Пресвета Богородица ще започне от 9.00 часа.
Преданието разказва, че след Успението на Пресвета Богородица поясът ѝ е бил поверен по поръка от самата Нея на апостол Тома. След това е предаван по наследство между вярващите до V век, когато по време на управлението на император Аркадий, син на Теодосий Велики, Честният пояс на Света Богородица е бил пренесен от Йерусалим в Цариград и положен в скъпоценен ковчег във Влахернския храм "Света Богородица".
През X век императрица Зоя, съпруга на император Лъв Философ, която дълго страдала от душевна болест, получила насън откровение, че незабавно ще оздравее, ако на нея бъде възложен поясът на Божията Майка. Ковчегът бил отворен и докосвайки се до него, императрицата оздравяла. За спомен от това събитие в началото на X век е установен и този празник.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
18:38 / 29.08.2025
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
10:39 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: