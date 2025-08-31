Патриаршеския света литургия в Бобошево

© Фокус Архив Бобошево ще посрещне Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил, предаде "Фокус“. Патриархът ще бъде посрещнат в 8.30 часа в храм "Успение Богородично“. Визитата е по покана на църковното настоятелство на храма и председателят му свещеник Георги Иванов.



Литургията, посветена на празника Полагане честния пояс на Пресвета Богородица ще започне от 9.00 часа.



Преданието разказва, че след Успението на Пресвета Богородица поясът ѝ е бил поверен по поръка от самата Нея на апостол Тома. След това е предаван по наследство между вярващите до V век, когато по време на управлението на император Аркадий, син на Теодосий Велики, Честният пояс на Света Богородица е бил пренесен от Йерусалим в Цариград и положен в скъпоценен ковчег във Влахернския храм "Света Богородица".



През X век императрица Зоя, съпруга на император Лъв Философ, която дълго страдала от душевна болест, получила насън откровение, че незабавно ще оздравее, ако на нея бъде възложен поясът на Божията Майка. Ковчегът бил отворен и докосвайки се до него, императрицата оздравяла. За спомен от това събитие в началото на X век е установен и този празник.