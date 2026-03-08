Даниил, предаде ФОКУС. Патриархът ще оглави богослужението, което ще започне в 9.00 часа.
На 9 март всяка година Православната църква почита паметта на светите 40 мъченици Севастийски. По този повод във всички епархии на Българската православна църква се отслужва празнична света литургия.
В рамките на своите посещения в региона Българският патриарх ще бъде и в Дупница на 13 март. От 9.00 часа там ще бъде отслужена патриаршеска Преждеосвещена света литургия в храма "Св. вмчк. Георги“.
На 20 март главата на Българската православна църква ще посети Кюстендил. От 9.00 часа патриархът ще оглави Преждеосвещена света литургия в храма "Св. вмчк. Димитър“, а от 17.00 часа ще отслужи Малко повечерие и Четвърта статия на Богородичния акатист в храма "Успение Богородично“.
