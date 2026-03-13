Сподели close
Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил ще посети Дупница, предаде ФОКУС.

От 9.00 часа главата на Българската православна църква ще оглави преждеосвещена света литургия в храм "Св. вмчк. Георги“. Богослужението е характерно за периода на Великия пост и включва Часове, Изобразителни, Вечерня и Литургия на верните, но без Евхаристийния канон – частта, в която се извършва освещаването на светите Дарове.

По време на службата вярващите се причастяват с Тялото и Кръвта Христови, осветени на предишна света литургия.

Вечерта ще се състои и архиерейско богослужение в храм "Покров Богородичен“ в Дупница. От 17.00 часа българският патриарх ще отслужи малко повечерие и третата статия на Богородичния акатист.