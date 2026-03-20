Даниил ще посети Кюстендил в навечерието на официалния празник на града – Кюстендилска пролет, предаде ФОКУС.
Днес Негово Светейшество ще оглави Преждеосвещената света литургия в храм "Св. вмчк Димитър Солунски“, а вечерта в храм "Успение Богородично“ ще отслужи Малко повечерие с четвъртата част на Богородичния акатист. По време на посещението си патриарх Даниил ще благослови жителите и гостите на града.
Утринното богослужение в храм "Св. вмчк Димитър Солунски“, кв. "Капията“, ще започне в 8.00 часа, посрещането на Негово Светейшество ще бъде в 8.45 часа, а Преждеосвещената света литургия ще започне в 9.00 часа.
В 17.00 часа в храм "Успение Богородично“ ще бъде отслужено Малко повечерие с четвъртата част на Богородичния акатист.
Всяка година на 21 март Кюстендил отбелязва своя празник – ден, посветен на Светите 40 мъченици, чиято памет по стар стил се почита именно на тази дата. Празничният ден ще започне на площад "Велбъжд“, където ще бъде отслужен водосвет и молебен за здравето и благоденствието на жителите и гостите на града.
С благословението на Софийския митрополит и Български патриарх Неофит водоосвещението ще бъде извършено от Негово Преосвещенство Велбъждски епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилската духовна околия.
