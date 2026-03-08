Даниил възглави Божествената литургия в храма "Св. Четиридесет мъченици Севастийски“ в град Сепарева баня, съобщиха от Софийската света митрополия. Литургията премина в съслужение с Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, иконом Георги Танчев – архиерейски наместник на Санданска духовна околия от Неврокопска епархия, протойерей Венцислав Ангелов – архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия, протойерей Димитър Филибев – председател на църковното настоятелство при храма, свещеник Антон Ангелов (Неврокопска епархия) и протодякон Иван Петков.
Песнопенията на светата Литургия изпълниха част енориашите при храма. На богослужението присъстваха областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов и кметът на община Сапарева баня Калин Генов.
"Във втората неделя на Великия пост светите отци са положили да се празнува паметта на свети Григорий Палама, архиепископ Солунски, тъй като той се явява силен застъпник на православието през XIV век, когато възникват възражения и противоречия на духовната практика, която съществува в Църквата от дълги години, за единението с Бога и обожението на човека. Тъкмо в тези спорове свети Григорий формулира православното учение за нетварните Божествени енергии“, сподели в словото си в края на богослужението Негово Светейшество.
"Когато бъдем подобни на Бога в неговите добродетели, тогава ще имаме и премъдростта, ясно ще виждаме целостта на света, в който живеем. Тогава в душата, умът и сърцето ще има пълнота от смисъл, истина, радост, мир, каквито само и единствено Бог може да даде. Такава е целта на нашия живот и именно как се постига тя – това е защитил свети Григорий Палама. Той учи, че Бог е познаваем чрез очистването на сърцето, чрез покаянието, чрез изповедта на нашите грехове, чрез духовната борба – да не постъпваме по желанието на страстите, чрез очистване на своите души, приемайки Божията благодат в светите Тайнства. Как ще подейства в нас Божията благодат, това зависи единствено от нашата вяра и чистосърдечие, от нашето покаяние и любов към Бога. Тогава ще усещаме, ще получаваме, ще живеем с Христовия мир и радост и ще се изпълнят Христовите слова: първом търсете царството на Бога и Неговата правда (Мат. 6:33), царството Божие вътре във вас е (Лука 17:21) и което царство не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Светаго Духа (Рим. 14:17)“ – отбеляза още Негово Светейшество“, каза още Негово Светейшество.
Председателят на църковното настоятелство отец Димитър благодари за патриаршеското посещение и отслужването на Божествена литургия в навечерието на храмовия празник и в израз на синовна обич поднесе на патриарх Даниил скромен подарък.
