Посрещнаха празнично българския патриарх Даниил в дупнишкото село Самораново.

Той отслужи литургия в централния храм "Свети Георги", след което откри неделно училище към другата черква в селото "Свети Иван Рилски".

В неделното училище ще се водят освен църковни беседи и светско образование.

Учебният център е изграден изцяло с дарения, предава БНТ.

За първи път в Самораново идва български патриарх и неговото посещение се превърна в голям празник за местните хора.