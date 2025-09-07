© ОА-Кюстендил виж галерията Негово Светейшество Софийският митрополит и Български Патриарх Даниил посети град Сапарева баня и отслужи патриаршеска св. Литургия за празника Неделя преди Въздвижение, съобщиха от Областна администрация – Кюстендил. Посещението на Българския Патриарх бе по случай празника на града, който се отбелязва в дните от 5-ти до 8-ми септември.



Храмът "Св. 40 мъченици“ се оказа тесен за стотиците миряни, дошли да получат благословия от Негово Светейшество.



Патриархът бе посрещнат под звуците на камбанен звън от кмета на Сапарева баня Калин Гелев, който приветства Негово Светейшество с думите, че за всички сапаревобанци е чест и радост да бъде с тях на празника. На светата Литургия присъстваха и областният управител инж. Методи Чимев, народните представители Христо Терзийски, Иван Ибришимов, Николай Златарски и Димчо Димчев, председателят на ОбС - Сапарева баня Костадин Николов и зам.-кметовете Илияна Базиргянова, Михаела Динева и Силвия Георгиева.



След края на Литургията Негово Светейшество поздрави жителите на Сапарева баня с празника и им пожела Божието благословение да бъде с тях. В своето слово Духовният баща на България разказа за живота на Светите Йоаким и Анна - родителите на Св. Богородица. Господ Бог утешава Анна и Йоаким, които са били в напреднала възраст и бездетни, с вестта, че ще имат чедо.



"Господ не случайно забавя, за да може вярата да стане истинско упование. И когато душата се приготви с упование, с надежда и устрем към Бога, тогава той й дарява това, което заслужава. Бог забавя, за да се очисти сърцето", обясни в своето слово Патриархът. Той призова да живеем като истински христови ученици с вяра към възкръсналия Спасител.



Негово Светейшество обясни, че изповядването на греховете е средствата за очистване на съвестта. “Чистотата в отношенията създава здрави връзки на братолюбие. Нашите предци са изпитвали тази духовна подкрепа и са знаели, че няма трудност, която да не могат да преборят. Има ли я жертвоготовността, има ли го честния труд, то и напредъкът, и обществената полза няма да закъснеят", подчерта Духовният баща на нацията и обърна внимание, че без вяра младото поколение много трудно се възпитава в ценности.



“Да върнем вярата и упованието си към Бог, а не към стремежите и материалните придобивки. Да премахнем от душата скръбта, унинието и тъгата. С изповедта и покаянието настъпва реална промяна в човека", подчерта патриарх Даниил.



След служението, патриархът посети и новоизградения храм “Св. Варвара", намиращ се в гората над Сапарева баня. Доскоро на мястото имаше само оброчище, но със съвместни усилия на кметска управа, дарители и миряни вече има построен красив храм. Предстои неговото довършване отвътре и оформяне на пространството около самата обител. Негово Светейшество даде своята благословия за довършването на това миролюбиво начинание.