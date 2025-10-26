ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриархът беше посрещнат от Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит, кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, народните представители Христо Терзийски и Николай Златарски, представители на духовенството и десетки миряни. Сред официалните гости бяха още председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, зам.-областният управител Георги Джоглев и изпълнителният директор на кюстендилската болница Димитър Стоилов.
След официалното посрещане патриарх Даниил отслужи патриаршеска света литургия и отправи благословия към жителите и гостите на града по случай празника на храма.
"Свети Димитър е бил градоначалник на Солун. Ако беше търсил на първо място привилегиите и материалните изгоди на този пост, щеше ли да застане пред императора и да изрече: ‘Аз съм християнин’, знаейки какво ще последва и като беше готов да пострада? Той е предпочел вярата и страданието пред временните земни радости, за да спечели вечния живот“, каза Негово Светейшество.
Патриархът подчерта, че Свети Димитър е пример за всички – кметове, управници и хора на ръководни позиции. "Да се ръководим от вярата ни, да живеем честно и вярно. Това подрежда живота на човек и дарява насъщна храна и радост на душата“, добави той.
Кметът инж. Огнян Атанасов благодари за архипастирското посещение и подчерта, че присъствието на патриарха е духовен знак за благослов и сила за жителите на Кюстендил. "Честит празник на всички именници и жители на града! Нека Свети Димитър закриля Кюстендил и дарява здраве, вяра и доброта“, пожела кметът.
С това беше поставен тържествен завършек на тридневните чествания, които включваха откриването на изложбата "160 години храм ‘Св. вмчк Димитър Солунски’ – пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865–2025)", организирана от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ и Държавен архив – Кюстендил, както и тържественото посрещане на икона и частица от светите мощи на Свети Димитър Солунски, които ще останат за вечни времена в църквата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
11:04 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: