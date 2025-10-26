Новини
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Автор: Венцислав Илчев 14:20
© Фокус

Българският патриарх Даниил оглави патриаршеска света литургия на Димитровден в Кюстендил, предаде репортер на "Фокус“. По повод храмовия празник на кюстендилската черква "Св. вмчк Димитър Солунски“ и във връзка с 160-ата годишнина от освещаването и полагането на основния камък на храма, Негово Светейшество пристигна в града, за да участва в тържествата.

Патриархът беше посрещнат от Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит, кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, народните представители Христо Терзийски и Николай Златарски, представители на духовенството и десетки миряни. Сред официалните гости бяха още председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, зам.-областният управител Георги Джоглев и изпълнителният директор на кюстендилската болница Димитър Стоилов.

След официалното посрещане патриарх Даниил отслужи патриаршеска света литургия и отправи благословия към жителите и гостите на града по случай празника на храма.

"Свети Димитър е бил градоначалник на Солун. Ако беше търсил на първо място привилегиите и материалните изгоди на този пост, щеше ли да застане пред императора и да изрече: ‘Аз съм християнин’, знаейки какво ще последва и като беше готов да пострада? Той е предпочел вярата и страданието пред временните земни радости, за да спечели вечния живот“, каза Негово Светейшество.

Патриархът подчерта, че Свети Димитър е пример за всички – кметове, управници и хора на ръководни позиции. "Да се ръководим от вярата ни, да живеем честно и вярно. Това подрежда живота на човек и дарява насъщна храна и радост на душата“, добави той.

Кметът инж. Огнян Атанасов благодари за архипастирското посещение и подчерта, че присъствието на патриарха е духовен знак за благослов и сила за жителите на Кюстендил. "Честит празник на всички именници и жители на града! Нека Свети Димитър закриля Кюстендил и дарява здраве, вяра и доброта“, пожела кметът.

С това беше поставен тържествен завършек на тридневните чествания, които включваха откриването на изложбата "160 години храм ‘Св. вмчк Димитър Солунски’ – пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865–2025)", организирана от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ и Държавен архив – Кюстендил, както и тържественото посрещане на икона и частица от светите мощи на Свети Димитър Солунски, които ще останат за вечни времена в църквата.







