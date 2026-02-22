Даниил призова вярващите да осъзнаят духовния смисъл на предстоящия Велик пост и да се подготвят за него с прошка и смирение, предаде ФОКУС. Патриархът беше посрещнат в Кюстендил от Велбъждския епископ Исаак, кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, народният представител Христо Терзийски, много миряни.
"Трябва да помним каква е посоката и какво предстои в края на поста – защо постим и каква е неговата цел, която завършва с Възкресението на Господ Иисус Христос. Целта на поста е да се очистим от всичко онова, което ни пречи да изживеем радостта на Възкресението“, подчерта патриарх Даниил.
Той припомни, че Господ Иисус Христос е пострадал заради греховете на човечеството, за да ни ги прости и да ни дари Царството Си. "В този подвиг стъпваме с взаимно опрощаване. Всеки трябва да се освободи от онова, което е задържал в сърцето си – към своите близки, семейството, приятелите и всички хора. Да се разтоварим от греха на осъдителността, за да встъпим с лекота в подвига на поста и още в началото му да станем причастници на радостта от прошката“, допълни той.
По повод трудните времена, в които живее светът, патриархът отбеляза, че изпитанията идват от отдалечаването на човека от Бога.
"Трудно е, защото се отдалечаваме от Бога. Когато Господ е с нас, кой ще бъде против нас? Но когато загубим посоката и не знаем какво предстои, когато изпаднем в недоумение, тогава идва най-голямата трудност. Ако знаем, че има спасение във всяка ситуация, ще преодолеем всяка трудност и нещата ще станат по-леки“, заяви патриарх Даниил.
