|Паскал ще пее за празника на Сапарева баня
Началото на Общинските празници ще бъде положено на 5 септември от 18.30 часа с изпълнения на Детска група "Изворче“ към читалище "От извора“ – Сапарева баня. Лазар, Даяна, "Дийп Зоун Проджект“ и "Boot camp“ също са част от програмата за вечерта, която е планирана за амфитеатър "Гейзера“.
На 6 септември празниците продължават с отбелязване на Съединението на България, концерти на народната певица Анна Вучкова и на група "+359 РОК*78 “. Ден по-късно ще стартира международният фестивал "Мома пее, гора се люлее“. Ще се включат и изпълнителите на стари градски песни – Бони Милчева и Светослав Стойчев.
Общинските празници в курортния град продължават и на 8 септември. Програмата предвижда фолклорни участия на групи от местните читалища, заедно с естрадния изпълнител Христо Паскалев – Паскал.
