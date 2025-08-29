Паскал ще пее за празника на Сапарева баня

© Фокус Архив Естрадният изпълнител Христо Паскалев – Паскал ще пее на традиционните Общински празници в Сапарева баня, предаде "Фокус“. Те ще се проведат между 5 и 8 септември. В репертоара за последната празнична вечер Паскал ще подбере китка от най-красивите си песни за любовта, родния дом, родината и от балканските страни, Европа и света, защото музиката и любовта събира хората, създава приятелства, хармония и мир.



Началото на Общинските празници ще бъде положено на 5 септември от 18.30 часа с изпълнения на Детска група "Изворче“ към читалище "От извора“ – Сапарева баня. Лазар, Даяна, "Дийп Зоун Проджект“ и "Boot camp“ също са част от програмата за вечерта, която е планирана за амфитеатър "Гейзера“.



На 6 септември празниците продължават с отбелязване на Съединението на България, концерти на народната певица Анна Вучкова и на група "+359 РОК*78 “. Ден по-късно ще стартира международният фестивал "Мома пее, гора се люлее“. Ще се включат и изпълнителите на стари градски песни – Бони Милчева и Светослав Стойчев.



Общинските празници в курортния град продължават и на 8 септември. Програмата предвижда фолклорни участия на групи от местните читалища, заедно с естрадния изпълнител Христо Паскалев – Паскал.