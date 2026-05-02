В болницата в Петрич започнаха първите безплатни консултации за двойки с репродуктивни проблеми. Инициативата е резултат от Меморандума за партньорство между Общината и фондация "Искам бебе", благодарение на който в лечебното заведение бе разкрит специализиран кабинет.

Д-р Явор Малинов – специалист по асистирана репродукция, приема записаните за деня пациенти. Преди началото на прегледите той се срещна и разговаря с председателя на Общински съвет инж. Светла Данаилова и с директора на дирекция “Хуманитарни дейности" Димитър Чолев.

Д-р Малинов даде своята положителна оценка за условията тук и предоставения кабинет за прегледи.

Припомняме, че Меморандумът за сътрудничество и партньорство предвижда такива прегледи безплатно да се извършват всеки месец, ако това позволяват графиците на специалистите, с които фондация "Искам бебе“ работи.

На следващ етап ще бъде обучен психолог , който да подкрепя двойките с репродуктивни проблеми. Предвиждат се и беседи с ученици от гимназиален етап по тази важна тема.

Община Петрич остава с ясна ангажираност за подпомагане на раждаемостта и грижата за репродуктивното здраве