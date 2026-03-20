Партньорство с Китай влиза в дневния ред на ОбС – Кюстендил
В началото на заседанието са предвидени изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Общинските съветници ще разгледат и гласуват годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021 – 2027 г. за 2025 година.
В дневния ред е включено и предложение за издаване на запис на заповед, свързана с авансово плащане по проекта "Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил“, финансиран по програма "Развитие на регионите“ 2021–2027.
Съветниците ще обсъдят още приемането на Общинска програма за закрила на детето за 2026 г., както и програма от мерки за закрила на деца с изявени дарби. Сред точките е и предложение за установяване на приятелски и партньорски отношения между Община Кюстендил и китайския град Янтай.
В дневния ред фигурира и приемането на общински план за противодействие на тероризма, както и осигуряване на финансово и техническо обезпечаване за провеждането на фестивала "Хисарлъка Experience“ през юли 2026 година.
Ще бъдат разгледани и предложения за безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на социално уязвими лица, както и отчети за изпълнение на екологични програми на общината за 2025 година.
В дневния ред са включени още решения, свързани с отдаване под наем на общински имоти, включително терени за търговски обекти и обект за тото пункт.
