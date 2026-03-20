Редовно заседание на Общински съвет – Кюстендил ще се проведе в залата на Община Кюстендил на 26 март, предаде. Началото е от 14.00 часа.В началото на заседанието са предвидени изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Общинските съветници ще разгледат и гласуват годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021 – 2027 г. за 2025 година.В дневния ред е включено и предложение за издаване на запис на заповед, свързана с авансово плащане по проекта "Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил“, финансиран по програма "Развитие на регионите“ 2021–2027.Съветниците ще обсъдят още приемането на Общинска програма за закрила на детето за 2026 г., както и програма от мерки за закрила на деца с изявени дарби. Сред точките е и предложение за установяване на приятелски и партньорски отношения между Община Кюстендил и китайския град Янтай.В дневния ред фигурира и приемането на общински план за противодействие на тероризма, както и осигуряване на финансово и техническо обезпечаване за провеждането на фестивала "Хисарлъка Experience“ през юли 2026 година.Ще бъдат разгледани и предложения за безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на социално уязвими лица, както и отчети за изпълнение на екологични програми на общината за 2025 година.В дневния ред са включени още решения, свързани с отдаване под наем на общински имоти, включително терени за търговски обекти и обект за тото пункт.