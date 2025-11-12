ЗАРЕЖДАНЕ...
Паркът за мечки край Белица затваря врати след броени дни
Последният ден, в който мечоците ще приемат гости за тази година, е 16 ноември.
"Пожелаваме приятни сънища на прекрасните ни животни и очакваме с нетърпение събуждането им догодина. Ако не сте успели да посетите парка тази година, ще Ви очакваме на пролет", допълват от парка.
