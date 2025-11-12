Миналата седмица Мима, Станди и Ива бяха първите мечки от Парка за мечки край Белица, които заспаха своя зимен сън. Тази седмица към тях се присъединиха Сузана, Светла, Йета и Маринка, съобщиха от парка.Последният ден, в който мечоците ще приемат гости за тази година, е 16 ноември."Пожелаваме приятни сънища на прекрасните ни животни и очакваме с нетърпение събуждането им догодина. Ако не сте успели да посетите парка тази година, ще Ви очакваме на пролет", допълват от парка.