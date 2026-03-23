На Световния ден на мечката паркът за мечки край Белица, управляван съвместно от международната организация за защита на животните Четири лапи и Фондация "Бриджит Бардо“, обяви датата, на която отново ще посреща посетители. Вратите на защитеното мечешко убежище ще отворят на 1-ви април. Посетителите ги очакват запознанства с нови мечешки обитатели от чужбина, както и нова информационна и изложбена зона, включваща първото по рода си VR преживяване – "Дом".През пролетния сезон от април до юни паркът ще работи от 12:00 до 18:00 часа. А през летните месеци - от 10:00 до 18:00 часа. Последната обиколка за деня започва в 17:00 часа.След месеци на зимен сън и уют в бърлогите си, пухкавите обитатели на парка започнаха да показват своите лапи на слънчева светлина и да правят първите си крачки за годината в търсене на вкусни лакомства. Основни продукти в менюто им, както в природата, така и в защитеното убежище, са плодовете – като ябълки, домати, круши, сливи, грозде, дини, пъпеши и други сезонни – и зеленчуците – като краставици, маруля, моркови, както и риба и мед.Между октомври и декември кафявите мечки изпадат в хибернация. През това време те се оттеглят в бърлогите си, след като предварително са натрупали запас от мазнини през топлите месеци. Всяка мечка е различна и има индивидуални нужди – някои изкопават бърлогите си сами, а други използват специално създадените от техните гледачи. Понякога се случва животните да напуснат бърлогата си, когато времето е по-топло, и да потърсят храна. Те похапват малко – най-много около три килограма – и след това заспиват отново. Понякога не всички обитатели на ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица успяват да изпаднат в зимен сън заради лошите условия, в които са били отглеждани преди.Сред първите събудили се тази година са – Рику, Теди, Сейда, Веско и Ива. Мечките Йета, Мима, Маринка и Сузана все още не са напълно излезли от хибернация и ще останат необезпокоявани, докато официално не приключи зимният им сън. Предвид затоплящото се време, това се очаква да се случи съвсем скоро, преди отварянето на парка. Миналата година Мима бе най-сънливата мечка и спа цели 165 дни."Този сезон за първи път посетителите ще могат да посетят обновената информационна и изложбена зона, която разказва историята на танцуващите мечки и парка. Както и да съпреживеят емоционалната виртуална реалност "Дом", която пресъздава света през очите на мечка, отнета от своя естествен дом и затворена в клетка. Ще могат и да станат свидетели на първите месеци свобода на най-новите ни обитатели – Гордо и Флоренция, които прелетяха 13 000 км от Аржентина", сподели Никола Попкостадинов, ръководител на ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица.Миналата година паркът отбеляза 25 години от създаването си с тържествено събитие. Към момента защитеното мечешко убежище е дом на 18 спасени мечки от България, Албания, Северна Македония, Сърбия и Хърватия. През изминалите месеци паркът посрещна четирима нови обитатели – от Украйна и Аржентина. Фрол и Фросия бяха транспортирани у нас миналия октомври от ПАРКА ЗА МЕЧКИ Домажир, който достигна пълния си капацитет от 31 мечки. Преместването на животните бе необходимо, за да се гарантира тяхното дългосрочно благосъстояние и необходимите им за спокоен и здравословен живот пространство и грижи. Адаптацията им премина успешно, а те успяха да заспят зимен сън. След безпрецедентна спасителна мисия, в края на февруари Гордо и Флоренция пристигнаха със самолет от друг континент, за да докоснат истинска почва, а не бетон, за първи път в живота си. Те са в добро здравословно състояние и бързо свикват с новата среда. Релокацията им в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица беше наложителна, тъй като условията в бившия зоопарк в Лухан, в който живееха, са били далеч под минималните стандарти за хуманно отношение - без достъп до открити площи, без естествени елементи и средово обогатяване и лишени от социално взаимодействие.По-рано този месец паркът с тъга се раздели с 34-годишната Рада – бивша танцуваща мечка – вследствие на сърдечно заболяване. Въпреки трудното си минало, Рада се превръща в едно от най-обичаните животни в мечешкото убежище. Преди да бъде спасена, тя никога не е изпадала в зимен сън и не е проявявала много от естествените си инстинкти. Още през първата си зима в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица обаче тя успешно изпада в хибернация и продължава да хибернира всяка зима до края на живота си.Екипът на ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица напомня, че храненето на животните и силните шумове са забранени. Гостите на защитеното убежище се приканват да спазват тези правила, за да се гарантира спокойствието и благосъстоянието на обитателите. Препоръчително за всички, които планират пътуване до там, е да носят удобно облекло и да се запознаят добре с условията в сайта на парка, в секцията "Важна информация за Вашето посещение".Паркът е единственото защитено убежище за спасени кафяви мечки в България. Водени от мисията да осигурят естествена безопасна среда за спасени танцуващи мечки от страната и Балканите, ЧЕТИРИ ЛАПИ и Фондация Бриджит Бардo основават парка през 2000г. Жестоката практика на експлоатация с цел развлечение продължава до 2007 г., когато ЧЕТИРИ ЛАПИ успешно спасява и последната танцуваща мечка, отбелязвайки края на една жестока ера. Разположен в района на Южна Рила и Пирин, с невероятна природа от 120 декара иглолистна и широколистна гора, той предоставя свобода и среда, доближаваща се до естествения им дом. Понастоящем 18 мечки от България, различни страни и континенти, пострадали от човешка намеса – включително животни, отглеждани в плен или при неподходящи условия живеят в защитеното убежище. Всяка мечка има индивидуален план за грижи, съобразен с нуждите ѝ.е международна организация за защита на животните, която помага на изложени на прякото човешко влияние животни, разкрива случаи на насилие, спасява животни в нужда и ги защитава. Основана през 1988 г. във Виена от Хелмут Дунглер и приятели, организацията се бори за свят, в който хората се отнасят към животните с уважение, съчувствие и разбиране. Кампаниите и проектите на ЧЕТИРИ ЛАПИ са насочени към животни компаньони, в това число бездомни кучета и котки, към селскостопански и към диви животни, като мечки, големи котки и орангутани, които се отглеждат при неподходящи условия, както и в зони на бедствия и конфликти. С представителства в Австралия, Австрия, Белгия, България, Великобритания, Виетнам, Германия, Камбоджа, Косово, Нидерландия, САЩ, Тайланд, Украйна, Франция, Швейцария и Южна Африка, както и спасителни центрове и съвместни проекти в тринадесет страни по света, ЧЕТИРИ ЛАПИ осигурява неотложна помощ и дългосрочни решения. www.four-paws.bg