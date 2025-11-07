Паркирането пред поликлиниката в Кюстендил ще се заплаща с SMS

© Фокус Архив Община Кюстендил предлага изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение, предаде "Фокус“. Промените са свързани с включването на паркинга пред Общинската поликлиника в "Списъка на паркингите – общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране“, съобщиха от администрацията.



Необходимостта от промяната е продиктувана от високата потребност на гражданите от места за паркиране в района на поликлиниката, както и от технически затруднения при използването на паркинг автомата.



"През последните години се наблюдава постоянен ръст на потока от хора, които ежедневно посещават сградата на Общинската поликлиника, където се намират редица медицински и диагностични звена, лаборатории и други“, се сочи в мотивите за предлаганата промяна.



Добавянето на паркинга към списъка с кратковременно платено паркиране ще улесни достъпа на гражданите, ще намали престоя на автомобилите при заплащане на паркомясто и ще подобри организацията на движението в района.



Паркингът е с 29 места за автомобили, 2 от тях са предвидени за хора с увреждания.