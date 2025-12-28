Днес се сбогуваме с Бриджит Бардо. Нейната неумолима отдаденост в мисията за защита на животните е причина за множество промени по цял свят. Това написаха във Facebook Парк за мечки - Белица."Чрез Фондация "Бриджит Бардо“ Бриджит посвети живота си на борбата срещу жестокостта към животните и даде глас на безгласните. ЗА МЕЧКИ Белица – място за свобода и достойнство за спасените животни. Почивай в мир, Бриджит! Благодарим ти за безкрайната отдаденост и любов към животните!", пишат още от приюта.Известната френска актриса почина на 91-годишна възраст. Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж. В началото на кариерата си работи като модел. През 1952 г. дебютира във филма в комедията "Нормандската дупка“. През 1956 г. главната ѝ роля в мелодрамата "И Бог създаде жената“ прави Бардо международно известна. Сред популярните ѝ филми са "Парижанката“, "Да живее Мария!“, "Истината“, "Презрение“, "В случай на нещастие“, "Чалако“ и "Бабет отива на война“.На 40-годишина възраст Брижит Бардо се отказва от успешната си кариера в киното и се отдава на каузи в защита на животните. Паркът за мечки край Белица е създаден, благодарение на финансиране от фондацииите "Брижит Бардо“ и "Четири лапи“.