Огнян Атанасов, предаде "Фокус“. Обновлението ще бъде по проект "Градско озеленяване за по-чист въздух“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония. Водещ партньор е Община Кюстендил, заедно с Община Куманово и Центъра за развитие на Трети североизточен регион – РСМ.
Паркът ще се превърне в модерно пространство за отдих. Предвижда се засаждане на нови дървета, храсти и цветни градини, оформяне на ботаническа алея и еко-зони с образователна функция, изграждане на екологично чисти изложбени площи, затревяване и цялостно обновяване на зелените масиви, както и внедряване на модерна система за капково напояване по целия периметър, която да гарантира устойчивото развитие на растителността.
"Този проект е част от дългосрочната стратегия на Община Кюстендил за утвърждаване на града като зелена, привлекателна и туристически ориентирана дестинация. Облагородяването на парка е важна стъпка към по-съвременна, подредена и красива градска среда“, заяви кметът инж. Атанасов.
Той подчерта, че интересът към парк "Езерата“ е изключително голям както от страна на кюстендилци, така и от туристи. "Искаме да надградим започнатото, защото виждаме как мястото отново оживява. Преди 12 години паркът беше обновен, но липсата на напоителна система не позволи на растителността да се развие. Този път залагаме на устойчивост и ще се изградят модерни системи за капково напояване, които ще гарантират дългосрочната поддръжка на зелената инфраструктура“, допълни кметът.
