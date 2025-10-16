Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски

© На 18 октомври 2025 г. (събота) от 12:00 часа в село Брестово ще се проведе водосвет на параклиса "Свети Иван Рилски“, разположен в подножието на живописните Коматински скали.



Това специално събитие е посветено на Свети Иван Рилски – небесния покровител на българския народ и символ на вяра, смирение и духовна сила.



Параклисът "Свети Иван Рилски“ се намира на едно от най-красивите кътчета на Брестово - край величествените Коматински скали. Събитието ще даде възможност на всеки посетител да се докосне не само до духовната сила на вярата, но и до красотата и тишината на природата.



След водосвета гостите ще имат възможност да запалят свещ, да се помолят за здраве и благополучие, както и да се насладят на приятелска и топла атмосфера в духа на общността.



За всички желаещи да посетят светото място автобусите ще тръгват в 10:00 часа от площад "Илинден“ /пазара/ в град Симитли.