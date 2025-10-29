ЗАРЕЖДАНЕ...
|Паметта на Рилския полк оживява в Шишковци
Събитието се организира от Народно читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“ – Кюстендил, Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, Общинската организация на СОСРЗ – Кюстендил, клуб "мл. л-т Вергил Ваклинов“, Кметство Шишковци, Къща музей "Владимир Димитров – Майстора“ и Църковното настоятелство при храма в селото, със съдействието на Община Кюстендил. То се провежда под патронажа на кмета на община Кюстендил.
В програмата са включени заупокойна молитва и опело в памет на падналите за Родината герои, както и отдаване на почит към бойците от 13-и пехотен Рилски полк и загиналите жители на Шишковци във войните за национално обединение – Балканската (1912–1913), Първата световна (1915–1918) и Втората световна война (1944–1945).
След церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя пред възпоменателната плоча в центъра на селото. Ще прозвучи и музикален съпровод от духов оркестър, който ще придаде допълнителна тържественост на проявата.
Програмата ще завърши с посещение на Къща музей "Владимир Димитров – Майстора“, където гостите ще отдадат почит на духовното и художествено наследство на великия художник и на родолюбивия дух на Шишковци.
"Нека заедно сведем глава пред героите, завещали ни свободата! Да помним и пазим завета им!“, призовават организаторите.
