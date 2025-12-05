ЗАРЕЖДАНЕ...
Палят светлините на коледната елха в Петрич с вяра за сбъдване на повече добрини
©
Дядо Коледа и Снежанка ще изненадат най-малките и най-послушни деца – децата на Петрич.
"Ще броим заедно, за да грейнат светлините на коледното дърво и на градския площад, за да бъдат светли и изпълнени с вълшебства дните", допълват от Община Петрич.
Още по темата
/
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
13:57
С новогодишен концерт Благоевград изпраща старата 2025 и посреща новата 2026 година пред голямата сцена в коледното градче
04.12
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.