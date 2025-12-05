На 8 декември, понеделник, от 17:30 часа, на градски площад "Евтим Евтимов“, децата от ЦПЛР ОДК – Петрич, НЧ "Братя Миладинови 1914“ и ВС "Сгушена звездица“ ще подарят на жителите и гостите на Петрич коледна атмосфера и настроение. Ще аплодират и изпълнение на хор "Иван Апостолов“.Дядо Коледа и Снежанка ще изненадат най-малките и най-послушни деца – децата на Петрич."Ще броим заедно, за да грейнат светлините на коледното дърво и на градския площад, за да бъдат светли и изпълнени с вълшебства дните", допълват от Община Петрич.