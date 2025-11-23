Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Паднали камъни затрудниха движението по Кресненското дефиле в посока Кулата. 

Няма данни за пострадали хора. Сигнал за срутването е получен около 12 часа.

Движението се регулираше от екипи на полицията.