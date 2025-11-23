ЗАРЕЖДАНЕ...
Паднала скална маса затрудни движението в Кресненското дефиле
Няма данни за пострадали хора. Сигнал за срутването е получен около 12 часа.
Движението се регулираше от екипи на полицията.
