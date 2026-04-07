Медицинският хеликоптер кацна на стадиона в Сандански. Мъж от града ще бъде транспортиран до столична болница с въздушна линейка, предаде репортер на ФОКУС.
По първоначални данни пострадалият е с изгаряния, което е наложило лекарите да потърсят помощ по въздух за транспортиране на пациента до София, където ще му бъдат оказани необходимите медицински грижи.
