|ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
Случаят отново поставя въпроса за безопасността на туристите в планината, особено когато става дума за деца и младежи, както и за отговорността на техните родители и водачи. Инцидентът е станал в труднодостъпен участък, където пътеката е била заледена и хлъзгава.
"Детето е паднало при слизане от езерото "Окото". В горната част пътеката е изцяло заледена. Те бяха без котки. Детето се е подхлъзнало, а баща му е опитал да го хване, но не е успял. Влачилo се е по терена повече от 50 метра", разказа Борислав Ранков от ПСС - Дупница.
Според спасителя, екипировката на детето е била добра, но липсата на зимни средства за придвижване – котки и пикел – е била решаваща:
"В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели. Пътеката вече е зимна – всичко нагоре е замръзнало."
Отрядът на Планинската спасителна служба в Дупница е бил в близост до местността "Вада" и е реагирал незабавно.
"Бяхме почти половината от отряда там. Реагирахме много бързо – през скали и вода стигнахме до мястото. За щастие успяхме да окажем първа помощ и да съдействаме при транспортирането", допълни Ранков.
Спасителят Мартин Джокин коментира, че децата трябва да бъдат внимателно наблюдавани и добре екипирани при планински преходи:
"Възрастните, които придружават деца – било то в малки групи или организирани походи – трябва да следят дали всички са с подходящи обувки, дрехи и екипировка. Важно е да имат всичко нужно в раницата, включително котки и пикел, дори да не ги използват."
Той уточни, че в настоящия период пътеките в района са частично заледени, което ги прави изключително опасни:
"Дори с добри обувки може лесно да се подхлъзнеш и да паднеш с висока скорост. Възрастните трябва да подсигуряват децата – да ги държат за ръка, когато теренът е труден."
По данни на Планинската спасителна служба, Седемте Рилски езера остават най-посещаваното място в България това лято, което обаче води и до повече инциденти.
"Посещаемостта е рекордна. Дори през уикенда видяхме стотици туристи – включително много чужденци – облечени като за разходка в града: с градски обувки, тънки якета и малки раници. В такива случаи си казваш: дано не се влоши времето", посочи Джокин пред БНТ.
Планинската спасителна служба вече използва дронове при издирвателните операции, а четвъртият медицински хеликоптер е на разположение за спешна помощ.
