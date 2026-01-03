ЗАРЕЖДАНЕ...
ПСС: Опасно е! Има паднали снежни дъски в района на Седемте рилски езера
От ПСС съобщиха за ФОКУС, че момчето се изгубило в тъмнината, но веднага се свързало със свои близки, които подали сигнал. Отрядът го намерил бързо.
От спасителната служба алармират, че в планините е опасно. Днес е доста ветровито, като скоростта на вятъра достигат 20 м/с. Планинските спасители съобщават, че са паднали снежни дъски в района на Седемте рилски езера. Въпреки оскъдния сняг, вятърът предизвиква движение на снежните маси.
