От Планинска спасителна служба са издирвали момче, изгубило се района на Сопот. 

От ПСС съобщиха за ФОКУС, че момчето се изгубило в тъмнината, но веднага се свързало със свои близки, които подали сигнал. Отрядът го намерил бързо. 

От спасителната служба алармират, че в планините е опасно. Днес е доста ветровито, като скоростта на вятъра достигат 20 м/с. Планинските спасители съобщават, че са паднали снежни дъски в района на Седемте рилски езера. Въпреки оскъдния сняг, вятърът предизвиква движение на снежните маси.