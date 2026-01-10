ЗАРЕЖДАНЕ...
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
От стартирането на системата HEMS през юни 2024 г. до момента са реализирани общо 308 мисии по оказване на спешна помощ, в които се касае за пострадали туристи в планината. А именно – 4 мисии за 2024 година, 29 мисии за 2025 година и 5 мисии от началото на 2026 година. Голяма част от инцидентите са от планинските райони в близост до Банско, Боровец, Карлово, Сапарева баня и Кюстендил.
Още на 1 януари 2026 година са осъществени две мисии. В района на Смолян е пострадал мъж, който, пързаляйки се с импровизирани средства по стръмна поляна, е получил тежка травма в областта на гърба и долните крайници. Другата акция в първия ден на януари е за 73-годишен турист, пострадал над Казанлък в Стара планина.
А в следващите дни с въздушна линейка са транспортирани първо ранен на ски писта в Банско мъж, който е с черепно-мозъчна травма, а след това и жена с измръзвания на долните крайници, която е свалена от хижа "Иван Вазов“ в Рила.
"Определено много малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист. Те не мислят в тази посока. Мислят само - че трябва да тръгнат в планината и че всичко ще бъде наред. Но в един момент планината им показва, че не са подготвени и така ги поставя в неприятна ситуация". Това обясни пред NOVA Благовест Обецанов от Планинската спасителна служба в Банско.
Той подчерта, че ПСС дава съвети и препоръки, но не може да извършва никакъв контрол. "Имаме една дейност – профилактика. Това, което правим е да даваме съвети и препоръки. Но контролни функции не са ни вменени", посочи Обецанов.
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
