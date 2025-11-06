ПМГ - Кюстендил продължава с "Училища за пример"

© Фокус Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил започна втората си година по "Училища за пример“, предаде "Фокус“. Програмата подкрепя развиването на академични и социално-емоционални умения у учениците и устойчиво развитие на учителите.



Програмата подпомага училищните екипи да насочват преподаването към развиване на умения за учене и социално-емоционални компетенции у учениците, като същевременно въвежда устойчив модел за професионално развитие на учителите.



Училището посрещна менторa по програмата Емилия Иванова, с която заедно наблюдаваха уроци, правеха рефлексия и обсъждаха цели за развиване както на академични знания, така и на меки умения у учениците. В процеса на анализиране на проведените уроци бяха идентифицирани силните страни и зоните за подобрение, а впечатленията им помогнаха да планират следващите стъпки за развитие на училището.



В близко бъдеще училищният екип ще създаде професионални учащи общности, фокусирани върху подобряване на меките умения на учениците и развиване на седемте сили на учителя – загриженост, уважение, предизвикване, управление на класа, завладяване, разясняване и обобщаване. След вече изминатия път с интегрирани уроци и ПБО, училището ще надгради с автентично оценяване и ще провежда съвместни уроци с голяма част от учителите по утвърдения модел на програмата.