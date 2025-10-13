ЗАРЕЖДАНЕ...
|Овековечиха с бюст-паметник д-р Асен Велев
На церемонията присъстваха кметът на община Разлог Красимир Герчев, народният представител в 51-о Народно събрание Иван Герчев, председателят на Общински съвет Иван Димитров, Магдалена Коцакова - управител на болницата, лекари, общественици, родственици и близки на д-р Асен Велев.
Д-р Асен Велев е забележителен човек с голяма душа, демократ и патриот.
Слово за д-р Велев произнесе управителят на болницата Магдалена Коцакова, която не пропусна да подчертае огромната роля на разложкия лекар за изграждането на болничната сграда на Разлог и превръщането на болницата в символ на професионализъм и човечност.
Кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави всички с този паметен ден - ден на свободен Разлог, но и ден, в който отдаваме почит на един голям български лекар.
Обичан от пациентите и уважаван от колегите си, д-р Асен Велев остава в спомените на всички като въплъщение на доброта, честност и човечност.
Сред присъстващите се открояваха потомците на д-р Асен Велев, в чието семейство има двама видни лекари: синът му д-р Георги Велев, един от най-добрите български хирурзи, внучката му д-р Гълъбица Велева, изключителен акушер-гинеколог, другата му внучка Таня Беличенова - магистър фармацевт, Елена Найденова - пра-правнучката учи Медицина. Един от синовете му - д-р Божидар Велев, който почина през 2025 година, десетилетия беше управител на МБАЛ Разлог.
Паметникът е дарение от неговите наследници и ще напомня на поколенията за светлината, която оставят истинските лекари – онези, за които професията е призвание, а хуманността – мисия.
