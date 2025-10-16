Отвори врати ново вдъхновяващо пространство за младите в Сандански

© Сандански направи още една стъпка напред в подкрепа на младите хора - бе открит Младежки център – Сандански, модерно, иновативно и вдъхновяващо място, създадено с мисъл за бъдещето.



Центърът е резултат от стремежа на Община Сандански да се предостави пространство, в което младите могат да мечтаят, да създават, да споделят идеи и да развиват потенциала си.



Новото място впечатлява със своя модерен облик, функционални зони и уютна атмосфера, която приканва всеки младеж да бъде активен, смел и креативен. Вратите му са отворени за инициативи, работилници, обучения, културни и социални събития – за всичко, което вдъхновява и обединява младежката енергия на Сандански.



На тържественото откриване кметът на Община Сандански - Атанас Стоянов пожела успех на целия екип на Младежкия център - Сандански, които да се превърнат в двигател на инициативи и събития.



На празника гости бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, народният представител Георги Георгиев, началникът на РУО – Благоевград - Ивайло Златанов, общински съветници, представители на институции и приятели, които изразиха своята подкрепа и поздравиха младите хора и екипа на центъра.



Вълнуваща бе и програмата, подготвена от младежите на Сандански, които представиха демонстрации по занимания, творчески изяви и активности, показвайки, че бъдещето принадлежи на тези, които вярват в силата на идеите си. Атмосферата бе изпълнена с усмивки, аплодисменти и младежки дух.



Младежки център – Сандански е повече от сграда – това е място за срещи, идеи и вдъхновение, което тепърва ще се изпълва с живот, инициативи и хора с големи мечти.