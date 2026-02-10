Най-голям брой битови пожари се регистрират през отоплителния сезон, когато се случват и близо 95% от фаталните пожарни инциденти. По данни на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил основните причини за възникване на пожар са неправилното използване на отоплителни уреди, небрежното боравене с електрически уреди като ютии, готварски печки и скари, както и употребата на свещи, цигари и други източници на открит пламък, предадеПрез отоплителния сезон значително се увеличава рискът от възникване на битови пожари, а неспазването на основните правила за пожарна безопасност може да доведе до сериозни материални щети, унищожено имущество и застрашаване на човешки живот.През този период домакинствата използват различни видове отопление – на твърдо гориво, електричество, газ или течно гориво. Независимо от избрания начин е необходимо стриктно спазване на изискванията за безопасност, тъй като всяка техническа неизправност или неправилна употреба крие сериозни рискове.Сред най-честите опасности при отопление с твърдо гориво са непочистени или повредени комини, пукнатини и липсващи елементи по димоотводните съоръжения. При електрическите уреди рискът се увеличава при претоварване на електрическата инсталация вследствие на едновременно използване на множество нагреватели и удължители. Опасности съществуват и при газовите уреди, когато не се спазват инструкциите за експлоатация или бутилките се съхраняват и зареждат неправилно. Особено рискови са самоделните и технически неизправни отоплителни уреди.Експертите препоръчват всички отоплителни съоръжения да бъдат проверени и при необходимост ремонтирани. Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват редовно, а отоплителните уреди да се разполагат на безопасно разстояние от горими материали. Забранено е използването на леснозапалими течности за разпалване, както и сушенето на дрехи и други материали върху или в непосредствена близост до отоплителни уреди.Специално внимание се обръща на децата и трудноподвижните възрастни хора, които не бива да остават сами и заключени в жилищата, тъй като при пожар често не могат да реагират своевременно.От противопожарната служба посочват, че спазването на основните правила за пожарна безопасност значително намалява риска от инциденти и осигурява по-голяма сигурност за дома и семейството. При възникване на пожар гражданите трябва да запазят самообладание и незабавно да подадат сигнал на телефон 112.