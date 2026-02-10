ЗАРЕЖДАНЕ...
Отоплителният сезон носи най-голям риск от битови пожари
© ФОКУС
През отоплителния сезон значително се увеличава рискът от възникване на битови пожари, а неспазването на основните правила за пожарна безопасност може да доведе до сериозни материални щети, унищожено имущество и застрашаване на човешки живот.
През този период домакинствата използват различни видове отопление – на твърдо гориво, електричество, газ или течно гориво. Независимо от избрания начин е необходимо стриктно спазване на изискванията за безопасност, тъй като всяка техническа неизправност или неправилна употреба крие сериозни рискове.
Сред най-честите опасности при отопление с твърдо гориво са непочистени или повредени комини, пукнатини и липсващи елементи по димоотводните съоръжения. При електрическите уреди рискът се увеличава при претоварване на електрическата инсталация вследствие на едновременно използване на множество нагреватели и удължители. Опасности съществуват и при газовите уреди, когато не се спазват инструкциите за експлоатация или бутилките се съхраняват и зареждат неправилно. Особено рискови са самоделните и технически неизправни отоплителни уреди.
Експертите препоръчват всички отоплителни съоръжения да бъдат проверени и при необходимост ремонтирани. Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват редовно, а отоплителните уреди да се разполагат на безопасно разстояние от горими материали. Забранено е използването на леснозапалими течности за разпалване, както и сушенето на дрехи и други материали върху или в непосредствена близост до отоплителни уреди.
Специално внимание се обръща на децата и трудноподвижните възрастни хора, които не бива да остават сами и заключени в жилищата, тъй като при пожар често не могат да реагират своевременно.
От противопожарната служба посочват, че спазването на основните правила за пожарна безопасност значително намалява риска от инциденти и осигурява по-голяма сигурност за дома и семейството. При възникване на пожар гражданите трябва да запазят самообладание и незабавно да подадат сигнал на телефон 112.
Още от категорията
/
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения и са му отнемали книжката
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Разлог осигурява безплатен транспорт за Месопустна задушни...
16:37 / 09.02.2026
Рекорден интерес за конкурса "Девойка Кюстендилска пролет"
16:01 / 09.02.2026
Обявиха победителите от "Джамала" – Кюстендил
15:03 / 09.02.2026
Кражба на пари и ценности в Кюстендил
13:38 / 09.02.2026
Млад мъж пострада при катастрофа край Бобов дол
13:04 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.