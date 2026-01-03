Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични контролно-пропускателни пунктове и в двете посоки. Това съобщиха от "Гранична полиция".Протестите на гръцките фермери продължават вече над месец. По време на празниците фермерите в много региони облекчиха пътните блокади. Но блокадите бяха възобновени на 2 януари.Трафикът на другите граници е нормален.съветва да пътувате внимателно и се въоръжете с търпение, ако пътувате към и от Гърция!