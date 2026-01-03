ЗАРЕЖДАНЕ...
Отново затруднено преминаване на границата ни с Гърция
Протестите на гръцките фермери продължават вече над месец. По време на празниците фермерите в много региони облекчиха пътните блокади. Но блокадите бяха възобновени на 2 януари.
Трафикът на другите граници е нормален.
ФОКУС съветва да пътувате внимателно и се въоръжете с търпение, ако пътувате към и от Гърция!
