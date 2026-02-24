За нов проблем на ски писта "Картала" край Благоевград, сигнализира турист в социалните мрежи. Той съобщава, че е имал много лошо преживяване.От публикацията му става ясно, че е чакал 1.5 часа за лифта, но той така и не е тръгнал."Никой не може да каже кога ще го пуснат и дали изобщо ще го пуснат. Никаква надежда за каране. Паркингът е платен, на изхода има бариера. Искахме да си тръгнем, да не губим време, но машината за плащане на паркинга също не работи. Администрацията на курорт Картала трябва спешно да предприеме нещо. Разочарование е слабо казано", допълва той.