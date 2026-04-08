Община Дупница ще предприеме действия по премахване на гнезда от борова процесионка по дърветата в района на ж.к. "Елица“. Сигналът за опасното несекомо е дошъл от граждани, съобщиха за ФОКУС от Общината.

Планирано е отрязване на засегнатите клони, като дейностите ще се извършат на 8 април. От общината призовават гражданите да избягват района по време на работата и да спазват указанията на служителите на място.

Само преди дни Община Кюстендил също предупреди за повишено внимание заради активния период на боровата процесионка в лесопарк "Хисарлъка“. От местната администрация информираха, че гъсениците отделят протеин, който може да предизвика алергични реакции при хора и животни – най-често обрив, сърбеж и зачервяване, а в по-редки случаи и затруднено дишане.

При среща с вредителя специалистите препоръчват да не се докосват гъсениците и да се избягва контакт с тях. При инцидент се препоръчва незабавно измиване с вода, а при по-сериозни реакции – търсене на медицинска помощ.

В лесопарка "Хисарлъка“ се предприемат и допълнителни мерки за ограничаване на разпространението на вредителя, включително поставяне на феромонови уловки за проследяване на развитието му.

От институциите апелират гражданите да бъдат внимателни при разходки, особено с деца и домашни любимци, и да се придържат към обозначените алеи.