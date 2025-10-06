Новини
Отново пияни и дрогирани шофьори в Кюстендилско
Бързо полицейско производство  за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество е образувано в Районно управление – Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. 42-годишният водач на лек автомобил е задържан с полицейска заповед.

Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Проверката е извършена от полицаите на улица "Соволски път“ в Кюстендил. Тестът на водача е  направен с техническо средство. За случая е уведомен дежурен прокурор.

В Районно управление - Дупница е образувано бързо полицейско производство за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.53-годишният водач на лек автомобил е проверен на улица "Св. Иван Рилски“ в града. Тестът, направен му с техническо средство, е отчел резултат 1.68 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръв за анализ, задържан е с полицейска заповед. За случая е уведомен дежурен прокурор.

Бързо полицейско производство  за незаконно притежание на оръжие и боеприпаси е образувано в края на миналата седмица в РУ Кюстендил. При извършени процесуални действия в къщата на 61-годишна жена от с. Раждаваци са иззети пистолет "Валтер“ и 8 патрона. За случая е уведомена прокуратурата.

